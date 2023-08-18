18 августа 2023, 12:38
Башни Москва-Сити начали эвакуировать, предположительно, из-за беспилотника
Источник «360»: башни Москва-Сити начали эвакуировать, предположительно, из-за БПЛА
Спасатели объявили эвакуацию из башен Москва-Сити, сообщил источник «360». По предварительным данным, причиной мог стать беспилотник.
Экстренные службы получили вызов в 11:43. Представитель администрации комплекса заявил, что поступил звонок о прилете БПЛА на Пресненской набережной, 10. Людей, находившихся в зданиях, решили эвакуировать.
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Машины МЧС России заметили возле IQ-квартала и ТЦ «Афимолл Сити». Источник сообщил, что приехавшие на место спасатели не заметили признаков падения беспилотника. Около двух тысяч человек покинули одну из башен.
Военные сбили летевший на Москву беспилотник в четыре часа утра. Он упал на Краснопресненской набережной, пострадала облицовка одного из павильонов «Экспоцентра». Площадь повреждения составила около 30 квадратных метров. Обстановку вблизи вставочного комплекса показали на видео.
Беспилотники
Москва 2023
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