Происшествия 18 августа 2023, 12:38 Башни Москва-Сити начали эвакуировать, предположительно, из-за беспилотника Источник «360»: башни Москва-Сити начали эвакуировать, предположительно, из-за БПЛА РИА «Новости»

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Спасатели объявили эвакуацию из башен Москва-Сити, сообщил источник «360». По предварительным данным, причиной мог стать беспилотник.

Экстренные службы получили вызов в 11:43. Представитель администрации комплекса заявил, что поступил звонок о прилете БПЛА на Пресненской набережной, 10. Людей, находившихся в зданиях, решили эвакуировать.

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Машины МЧС России заметили возле IQ-квартала и ТЦ «Афимолл Сити». Источник сообщил, что приехавшие на место спасатели не заметили признаков падения беспилотника. Около двух тысяч человек покинули одну из башен.

Военные сбили летевший на Москву беспилотник в четыре часа утра. Он упал на Краснопресненской набережной, пострадала облицовка одного из павильонов «Экспоцентра». Площадь повреждения составила около 30 квадратных метров. Обстановку вблизи вставочного комплекса показали на видео.