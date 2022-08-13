Башенный кран загорелся на юго-востоке Москвы. Видео

На юго-востоке Москвы загорелся башенный кран, сообщил источник «360». На место происшествия прибыли пожарные, но добраться до очага возгорания с помощью автолестницы им не удалось.

Все случилось на стройке у депо «Братеевская», по адресу улица Братеевская, дом 16, корпус 6. На высоте 30 метров всполохнула кабина подъемного крана — пламя охватило площадь два квадратных метра.

На место прибыли экстренные службы. Спасатели решили тушить пламя при помощи автолестницы, но она не достала до кабины. Тогда специалисты задействовали пожарные стволы, однако к тому времени конструкция практически догорела. Службы уточняют информацию о наличии пострадавших.

Накануне вечером в центре Москвы местная жительница угрожала поджечь собственную квартиру. От угроз она постепенно перешла к делу — вышла на балкон, начала поджигать вещи и скидывать их вниз. Соседи женщины вызвали экстренные службы. По сообщениям очевидцев, москвичка была пьяна.

На днях на юго-востоке столицы загорелся ресторан. Свидетели ЧП опубликовали кадры происшествия.