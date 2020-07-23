Башенный кран упал на стройке в Москве

Башенный кран упал на улице Ефремова в Москве. В столичном управлении МЧС «360» сообщили, что спасатели выезжали на место происшествия.

По данным очевидцев, башенный кран упал на стройке на улице Ефремова. В Telegram-канале «Московские новости» рассказали, что в кабине был крановщик, которого увезли на скорой, при этом он был в сознании.

Источник фото: телеканал «360»

Источник «360» сообщил, что на месте стройки долгое время был детский сад, однако его снесли и начали возведение офисного здания внутри двора многоэтажных домов. Строительный кран падал буквально несколько секунд и практически бесшумно, а когда коснулся земли — грохот был сильный. По информации источника, завалы от крана еще разбирают.

Источник фото: телеканал «360»

Два башенных крана упали в Татарстане из-за сильного порыва ветра. Это произошло 27 июня, когда республику накрыли ливни. В момент падения никто не пострадал. А прокуратура Татарстана начала проверки из-за происшествия.