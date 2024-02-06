Происшествия 06 февраля 2024, 14:09 Башенный кран рухнул под Подольском Unsplash

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В городском округе Подольск между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» рухнул башенный кран. Фото распространились в соцсетях.

В группе жилого комплекса в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что это случилось 6 февраля. Не пострадал «никто, кроме транспорта».

Местные жители возмутились, что владелец не подумал о людях, которые живут неподалеку.

Он добавил, что о жителях «никто, как всегда, не думал». В комментариях тоже возмущались и недоумевали, зачем устанавливать подобную конструкцию «практически в центре поля».

Официальной информации о происшествии не поступало. .