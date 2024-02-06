06 февраля 2024, 14:09
Башенный кран рухнул под Подольском
В городском округе Подольск между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» рухнул башенный кран. Фото распространились в соцсетях.
В группе жилого комплекса в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что это случилось 6 февраля. Не пострадал «никто, кроме транспорта».
Местные жители возмутились, что владелец не подумал о людях, которые живут неподалеку."В 50 метрах — два многоквартирных дома, <…> поселок частных домов. [Люди] ежедневно хотят гулять в лес по этой дороге, на которую упала вышка. Причем большинство ходят с детьми и собаками», — возмутился автор поста.
Он добавил, что о жителях «никто, как всегда, не думал». В комментариях тоже возмущались и недоумевали, зачем устанавливать подобную конструкцию «практически в центре поля».
Официальной информации о происшествии не поступало. .
Подольск
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