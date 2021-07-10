Башенный кран рухнул на стройке в Набережных Челнах. Погибла женщина

На стройке в Набережных Челнах рухнул башенный кран. В результате ЧП погибла крановщица. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

«Прокуратура инициировала проверку по факту падения крана возле торгового квартала в Набережных Челнах. <…> В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при эксплуатации кранов в строительной организации», — приводит агентство текст надзорного ведомства.

Официальной информации о причине падения крана пока нет. В соцсетях сообщили, что происшествие случилось из-за сильного ветра. Погибшей крановщице было 48 лет.