Башенный кран рухнул на строящееся здание новой детской поликлиники в Хабаровске. В результате под завалами оказался крановщик. Он получил смертельные травмы, сообщил источник Telegram-канал Amur Mash.

По данным источника канала, погибшему было 50 лет. Упавший кран также задел еще одного рабочего, его госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации, добавил собеседник издания.

По словам очевидцев, у крана отвалилась стрела и упала на здание. Они слышали крики о помощи. На место прибыли спасатели МЧС и скорая помощь. Также на площадку, по информации Amur Mash, уже прибыли с проверкой надзорные органы.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.