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    26 октября 2021, 11:46

    Башенный кран рухнул на детскую поликлинику в Хабаровске и убил рабочего — СМИ

    Amur Mash: башенный кран упал на стройке в Хабаровске, погиб один рабочий

    Ольга Назаркина

    Башенный кран рухнул на строящееся здание новой детской поликлиники в Хабаровске. В результате под завалами оказался крановщик. Он получил смертельные травмы, сообщил источник Telegram-канал Amur Mash.

    По данным источника канала, погибшему было 50 лет. Упавший кран также задел еще одного рабочего, его госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации, добавил собеседник издания.

    По словам очевидцев, у крана отвалилась стрела и упала на здание. Они слышали крики о помощи. На место прибыли спасатели МЧС и скорая помощь. Также на площадку, по информации Amur Mash, уже прибыли с проверкой надзорные органы.

    Причины и обстоятельства случившегося выясняются.