02 сентября 2020, 19:08
Башенные краны рухнули на стройке в Тюмени из-за сильного ветра. Видео
Ураганный ветер повалил сразу два башенных крана на тюменской стройке. Рабочие успели снять момент ЧП на видео.
На кадрах видно, что один из кранов упал сразу на землю, а второй сначала рухнул на строящуюся высотку и повредил ее. Как сообщил Telegram-канал Baza, в результате ЧП никто не погиб. Два строителя получили травмы.
Новость о падении кранов появилась в одной из групп во «ВКонтакте», посвященной ЧП в городе. Один из комментаторов оказался родственником пострадавшего строителя. Он сообщил, что его близкий в тяжелом состоянии и ему сейчас делают операцию.
Более подробной информации об аварии на стройке в Тюмени пока нет. ГУ МЧС РФ по Тюменской области предупредило об ухудшении погоды и усилении ветра в регионе несколько часов назад.