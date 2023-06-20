20 июня 2023, 17:28
Баржи протаранили ворота Городецкого гидроузла в Нижегородской области
Помощник Нижегородского транспортного прокурора выехал на место, где накануне две баржи протаранили верхние подводные ворота Городецкого гидроузла. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.
Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, инцидент произошел 20 июня примерно в 10:40. Баржи, принадлежащие судоходной компании «Волжское пароходство», столкнулись с воротами 16 шлюза камеры Городецкого гидроузла.
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Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Сейчас выясняются все подробности случившегося.
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