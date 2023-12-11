Происшествия 11 декабря 2023, 13:31 Баржа загорелась на судоремонтном заводе в Петербурге

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Возгорание произошло на барже на территории судоремонтного завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Северо-Западу.

По предварительным данным, пламя охватило техническое помещение в кормовой части судна. Общая площадь возгорания составила три с половиной квадратных метра.

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Отмечается, что при пожаре никто не пострадал. По факту произошедшего транспортная полиция проводит проверку.