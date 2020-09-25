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    25 сентября 2020, 11:49

    Баржа столкнулась с теплоходом в ЯНАО

    Анастасия Кременчугская

    На протоке Хаманельская Обь в Ямальском районе нефтеналивная баржа столкнулась с теплоходом. В результате этого баржа получила пробоину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.

    «Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения нефтеналивной баржи с теплоходом», — говорится в сообщении.

    «Газета.ru» написала, что жертв и пострадавших нет. Специалисты проверяют безопасность судоходства в районе происшествия.

    Новости SMI.FM