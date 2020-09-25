25 сентября 2020, 11:49
Баржа столкнулась с теплоходом в ЯНАО
На протоке Хаманельская Обь в Ямальском районе нефтеналивная баржа столкнулась с теплоходом. В результате этого баржа получила пробоину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру региона.
«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения нефтеналивной баржи с теплоходом», — говорится в сообщении.
«Газета.ru» написала, что жертв и пострадавших нет. Специалисты проверяют безопасность судоходства в районе происшествия.