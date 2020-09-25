Баржа столкнулась с теплоходом в ЯНАО

«Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения нефтеналивной баржи с теплоходом», — говорится в сообщении.

«Газета.ru» написала, что жертв и пострадавших нет. Специалисты проверяют безопасность судоходства в районе происшествия.