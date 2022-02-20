20 февраля 2022, 16:57
Баржа протаранила лодку с рыбаками под Ростовом-на-Дону. Видео
Проходящая по Дону баржа протаранила лодку с рыбаками. По данным источника «360», пострадавшие живы, так как вышли на воду в спасательных жилетах. Момент наезда сухогруза попал на видео.
Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.
На опубликованных кадрах видно, что в центре реки скопилось большое количество надувных лодок, на которые надвигается большая баржа. Большая часть рыбаков успела освободить путь сухогрузу, а одна оставшаяся лодка ушла под киль баржи.
Как сообщил ТАСС, проверку по данному факту организовала пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.