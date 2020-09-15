Баржа повредила Крымский мост в Москве

Проходившая под Крымским мостом в центре Москвы баржа краном оторвала рельс от балки. Несущие конструкции моста остались целыми. Сейчас поврежденный элемент демонтируют. Последствия аварии сняли на видео.

«Инцидент произошел при прохождении под Крымским мостом баржи. Стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался и повис», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ГБУ «Гормост».

Сейчас сотрудники Гормоста демонтируют оторванный рельс, чтобы другие суда с ним не столкнулись. Мост функционирует в обычном режиме, несущие конструкции не пострадали.