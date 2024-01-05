Происшествия 05 января 2024, 18:44 Баржа Lola 5 с тысячей тонн азотных удобрений затонула на границе Сербии и Хорватии Баржа с азотными удобрениями затонула на границе Сербии и Хорватии

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ЧП с баржей, перевозившей тысячу тонн азотных удобрений, произошло на Дунае на сербско-хорватской границе. Судно Lola 5 врезалось в мост и затонуло, сообщило Радио и телевидение Сербии.

Баржа следовала из австрийского Линца в Смедерево в Сербии. Судно толкал буксир Antonia под флагом Германии.

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В районе полуночи по местному времени Lola 5 врезалась в опору моста у сербской Бачки-Паланки и хорватского города Илок.

В результате у судна появилась пробоина и оно пошло ко дну. Пострадавших нет. Движение по мосту приостановили.

Буксир находится в речном порту Бачки-Паланки. А КПП Илока на хорватской стороне моста закрыли.

К месту ЧП прибыла экологическая инспекция, полиция и сотрудники прокуратуры. Из Дуная взяли пробы воды. Степень ущерба мосту и опасность для окружающей среды пока устанавливаются.