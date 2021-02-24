Бариста из Саратова готовил для гостей шоколад с галлюциногенными грибами

В Саратове задержан бариста, который готовил для гостей шоколад с галлюциногенными грибами. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УМВД.

В съемной квартире мужчины была обнаружена грибная ферма, а также плантация марихуаны. Во время обыска изъяли 20 кустов запрещенных растений массой 242 грамма и более 12 граммов галлюциногенных грибов. Бариста заявил, что выращивал наркотики для личного потребления, а также готовил с ними шоколад по рецептам из интернета.

Ранее психиатр-нарколог Игорь Лазарев рассказал, почему тяжело вылечить зависимость от кокаина.

«Кокаинозависимые пациенты если и обращаются за помощью, то сами диктуют лечение: прокапать, почистить — и считают, что у них зависимости нет», — поделился специалист.

Он предупредил, что от кокаина быстро развивается очень сильная психическая зависимость, поскольку наркотик действует на дофаминовую систему мозга, «на систему награды». По словам Лазарева, если человеку удается держаться какое-то время без наркотика, то при первом стрессе он срывается и продолжает употреблять.