Эксклюзив 05 мая 2023, 12:04 «Бардак в украинской армии налицо». Михайлов объяснил, почему ВСУ пришлось сбить свой дрон над Киевом Политолог Михайлов: сбитый над Киевом Bayraktar TB2 потерял управление из-за России

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Беспилотник Bayraktar TB2 Вооруженных сил Украины мог потерять управление над Киевом благодаря действиям российских специалистов, и украинской ПВО пришлось его обезвредить. Такую версию озвучил «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Он отметил, что нет ничего удивительного в том, что Украина сбила собственный беспилотник. Во-первых, Bayraktar TB2 мог потерять управление из-за успешных действий российских специалистов, во-вторых, в ВСУ почти не осталось профессионалов и беспилотников такого типа.

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«Допускаю мысль, что наши специалисты разработали программы для перехвата и противодействия подобным беспилотникам», — объяснил политолог.

Евгений Михайлов не исключил, что направленный сигнал могли передать из самого Киева. В этом случае Bayraktar TB2 потерял управление, и украинским военным пришлось его сбить, чтобы избежать проблем — аппарат могли снарядить не только фотоаппаратурой, но и дополнительными взрывчатыми веществами.

«Бардак в украинской армии налицо», — сказал он.

Беспилотник Bayraktar TB2 сбили над Киевом вечером 4 мая. Командование Военно-воздушных сил страны сообщило, что он потерял управление во время планового вылета.