28 июня 2023, 21:22
Барак загорелся в Удмуртии. Пострадала женщина
Пожар произошел в селе Большая Уча Можгинского района. Там в ночь на 28 июня загорелась кровля двухэтажного шестиквартирного дома. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.
Пламя распространилось на площади в 220 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю, веранду и баню, а также повредил внутреннюю отделку дома.
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В результате возгорания пострадала женщина 1959 года рождения. Из здания эвакуировали восемь человек.
Пожары
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