Происшествия 28 июня 2023, 21:22 Барак загорелся в Удмуртии. Пострадала женщина

Читать 360tv в

Пожар произошел в селе Большая Уча Можгинского района. Там в ночь на 28 июня загорелась кровля двухэтажного шестиквартирного дома. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

Пламя распространилось на площади в 220 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю, веранду и баню, а также повредил внутреннюю отделку дома.

Реклама

В результате возгорания пострадала женщина 1959 года рождения. Из здания эвакуировали восемь человек.