Барак загорелся в селе под Красноярском. Двое погибли

Минувшей ночью пожар произошел в селе Пировское в Красноярском крае. Там сгорел деревянный барак. Два человека погибли.

Как сообщили сайту kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, все произошло около 01:30.

Двухэтажный дом на улице Гагарина полыхнул глубокой ночью, около половины второго. Все спали. Однако некоторые жильцы все же проснулись от запаха дыма. Они вызвали пожарных.

К моменту приезда спасателей пламя распространилось по всей деревянной постройке. По данным ТАСС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Два человека успели выскочить на улицу, пожарных вытащили из огня еще шестерых, в том числе троих детей.

Источник фото: пресс-служба МЧС по региону.

С пожаром боролись 27 человек и десять спецмашин, но дом не удалось спасти. В какой-то момент рухнула крыша. Она упала на две квартиры второго этажа, помещения сгорели.

Открытый огонь удалось потушить только 04:30, еще через три часа все работы были закончены. Под завалами спасатели нашли тела двоих жильцов. Причины случившегося выясняются.