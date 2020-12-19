Бар «Квартира» пригрозили закрыть из-за ночной вечеринки

ОМОН вскрыл бар «Квартира» в центре Москвы, после чего выяснилось, что заведение работает в запрещенное время и с нарушением санитарных норм по коронавирусу. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Сергей Козлов.

По данным газеты «Московский комсомолец», рейд проходил после полуночи. В ходе выяснилось, что бар «Квартира» работает, несмотря на запрет. Кроме того, посетителями не соблюдались масочный режим и социальная дистанция.

Бар могут закрыть на срок до 90 суток. Также ему грозит штраф 300 тысяч рублей.

Ранее неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб Adrenaline Stadium на Ленинградском проспекте в Москве, который опечатали за нарушение коронавирусных мер во время концерта группы «Кипелов». Об этом рассказала начальник территориального отдела, главный государственный санитарный врач по Северному административному округу Москвы Вера Тарасова. В Сети ходит информация, что пломбы сорвала ООО «Национальная концертная компания». Но это еще предстоит доказать, отметила она.