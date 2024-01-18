Эксклюзив 18 января 2024, 07:45 Банный комплекс загорелся в центре Москвы Источник «360»: в Хамовниках загорелись «Усачевские бани» РИА «Новости»

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В центре Москвы утром 18 января произошел пожар. Загорелся банный комплекс в Хамовниках. К месту выехали пожарная служба и скорая помощь, сообщил источник «360».

Вызов в экстренные службы поступил в 06:34. Горело кирпичное двухэтажное административное здание на улице Усачева — банный комплекс «Усачевские бани». К месту отправили пожарных и скорую помощь.

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Очаг возгорания обнаружили в пристройке на втором этаже. По информации источника «360», огонь предположительно перешел на мансарду, она начала тлеть. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Никто не пострадал — посетителей в момент пожара в здании не оказалось, а 10 сотрудников вышли самостоятельно.

UPD: горела отделка парных и тлел утеплитель на мансарде.

В Новой Москве 17 января горел металлический склад. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, обрушилась кровля.