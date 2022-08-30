На станции метро «Владыкино» в Москве устраняют последствия ЧП с бромом. Банку с химическим веществом разбили около турникетов, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По данным источника, вещество оперативно собрали, на месте ждут специалистов лаборатории. Вестибюль оцепили, но метро работает в штатном режиме, уточнил собеседник.

По его словам, содержание брома в банке было незначительным, для окружающих не возникло никакой угрозы. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.

Источник фото: телеканал «360»

В региональном ГУ МЧС «360» сообщили, что пожарные подразделения туда не выезжали, и воздержались от других комментариев. В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы заявили, что их эксперты работают на месте происшествия. Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

UPD: в департаменте транспорта Москвы сообщили, что станция «Владыкино» открыта для входа и выхода пассажиров. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется штатно, подчеркнули в ведомстве.