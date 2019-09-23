Банка с шурупами проломила годовалому ребенку голову

Девочка играла в хозпостройке на территории частного домовладения.

«В хозпостройке, используемой под кладовку, на стеллаже помимо прочих вещей стояла тяжелая банка с шурупами, она и обрушилась на голову девочке, причинив серьезную травму», — сообщил источник.

У пострадавшего ребенка медики обнаружили перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Сейчас девочка проходит лечение в 7-й больнице Волгограда.