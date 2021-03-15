15 марта 2021, 17:35
Банк в Санкт-Петербурге ограбили на пять тысяч рублей
Неизвестный ограбил банк на улице Ефимова в Санкт-Петербурге 15 марта, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Согласно предварительной информации, в отделение коммерческой организации пришел мужчина и начал угрожать предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник стал требовать деньги. Сотрудники выдали ему сумму в размере пяти тысяч рублей.
Уточняется, что грабитель скрылся. В настоящий момент полиция занимается поисками подозреваемого.