Банк в Петербурге ограбили почти на 3 млн рублей

В Санкт-Петербурге накануне неизвестный ограбил банк на 2,6 миллиона рублей. Полиция разыскивает подозреваемого. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Разбойное нападение на финансово-кредитную организацию было совершено на Индустриальном проспекте в Красногвардейском районе.

Во вторник, 9 марта, неизвестный вошел в отделение, угрожая предметом, сильно похожим на гранату. Он потребовал у кассира деньги и получил около 2,6 миллиона рублей. Сотрудники правоохранительных органов организовали розыск мужчины — пока безрезультатно. Возбуждено уголовное дело.

В начале марта житель Владимира пытался ограбить банк, чтобы в нем же погасить кредит. Он пришел в отделение и показал кассиру записку с требованием денег. При этом мужчина держал в руках предмет, похожий на гранату, который в результате оказался муляжом. Однако сотрудница успела нажать тревожную кнопку, и злоумышленника задержала охрана. Теперь его будут судить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.