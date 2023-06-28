Происшествия 28 июня 2023, 17:11 Банк «Тинькофф» оштрафовали на 70 тысяч рублей за утечку данных Суд в Москве оштрафовал банк «Тинькофф» на 70 тысяч рублей за утечку персональных данных Фото: freepik.com

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Банку «Тинькофф» назначили наказание в виде штрафа в 70 тысяч рублей. Причиной для этого стало нарушение закона о персональных данных, сообщило РИА «Новости».

Мировой судья судебного участка Северного округа столицы признал банк «Тинькофф» виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ.

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За незаконную обработку персональных данных компании грозило наказание в виде штрафа от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее суд обязал Google заплатить еще четыре миллиарда рублей из-за неуплаты раннего штрафа.