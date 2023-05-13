Происшествия 13 мая 2023, 16:32 Банк и городская администрация пострадали в Горловке из-за обстрела ВСУ Мэр Горловки Приходько: снаряды ВСУ повредили здания банка и городской администрации РИА «Новости»

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Здания городской администрации и банка в Горловке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Обстрелы украинских военных повредили здания банка и городской администрации по проспекту Победы», — написал он.

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На опубликованных кадрах видно, что осколки от снарядов повредили фасад зданий.

Украинские боевики ранее в субботу нанесли удар по Горловке, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра. В частности, повреждения получил купол кафедрального Богоявленского собора.

Днем ранее, 12 мая, ВСУ ударили по поселку шахты имени Ленина, снаряды повредили несколько жилых домов. Из местного населения никто не пострадал. Кроме того, националисты обстреляли Центрально-Городской район, снаряды упали на улицах Губкина и Совхозной.