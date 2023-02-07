Происшествия 07 февраля 2023, 12:10 Баню во Владимирской области тушили с помощью пяти пожарных машин

Читать 360tv в

Минувшим вечером, 6 февраля, в бане не улице Мира в Лакинске Владимирской области произошел пожар. Об сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Огонь распространился на площади 21 квадратный метр. Причем горела не только баня, но и соседние пристройки. Пожарных вызвали не сразу, поэтому пламя перекинулось.

Реклама

В итоге с огнем удалось справиться силами 15 сотрудников МЧС и пяти машин. При тушении пострадал один человек, мужчина был в бане и спасся только благодаря своевременной помощи.

Реклама