Баня сгорела в Саратовской области. 3 человека погибли

По данным спасателей, на момент пожара в бане размером пять на восемь метров находились три человека, в том числе девочка 2014 года рождения. Все они погибли. В МЧС сообщили ТАСС, что в сгоревшей бане, помимо ребенка, были мужчина и его теща.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и испытательная пожарная лаборатория. Специалисты изучают все обстоятельства произошедшего и устанавливают причину пожара.