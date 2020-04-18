18 апреля 2020, 08:28
Баня сгорела в Саратовской области. 3 человека погибли
Баня вспыхнула в населенном пункте Расловка-2 в Саратовской области. Погибли три человека, в том числе семилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным спасателей, на момент пожара в бане размером пять на восемь метров находились три человека, в том числе девочка 2014 года рождения. Все они погибли. В МЧС сообщили ТАСС, что в сгоревшей бане, помимо ребенка, были мужчина и его теща.
Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа и испытательная пожарная лаборатория. Специалисты изучают все обстоятельства произошедшего и устанавливают причину пожара.