Происшествия 13 февраля 2024, 15:21 Баня и несколько сараев загорелись в Пензенской области

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Возгорание произошло на территории одного из подворий в поселке Сура Никольского района Пензенской области. Там загорелось несколько построек, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило кровлю бани и несколько сараев. Общая площадь построек, уничтоженных огнем, достигла 84 квадратных метров.

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Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал, участие в тушении принимали пять сотрудников МЧС.