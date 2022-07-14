Банды автоугонщиков раскрыли в Новосибирске

Полиция Новосибирска передала в суд материалы по шести группировкам, которые обвиняются в угонах автомобилей. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, угонщиками было похищено более 50 автомобилей. Чаще всех их интересовали Kia, Nissan, Toyota, Hyundai, а также машины престижных марок.

В ведомстве отмечают, что похитители из разных банд не были знакомы между собой. Их возраст варьируется от 25 до 50 лет.

По факту преступлений заведены уголовные дела. На данный момент удалось отыскать только три похищенных автомобиля.