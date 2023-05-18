Происшествия 18 мая 2023, 15:08 Банду вымогателей задержали в Башкирии

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В Башкирии задержали трех ранее судимых мужчин, которых обвиняют в вымогательстве у местного 50-летнего жителя. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Трое участников банды сначала дважды требовали у жертвы по 200 тысяч рублей. Получив желаемое, они заставили его продать машину и отдать им деньги. Но и на этом злоумышленники не остановились. Они стали требовать, чтобы мужчина переписал на жену одного из бандитов в квартиру. И только после этого он обратился в полицию.

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«В ходе обысков по адресам их проживания изъяты документы, имеющие доказательственное значение, а также предметы с символикой запрещенной в Российской Федерации организации, которая пропагандирует криминальную субкультуру. Предварительное расследование продолжается», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всех троих обвиняемых заключили под стражу.

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