Происшествия 13 февраля 2023, 14:35 Банду похитителей дизельного топлива будут судить в Ленобласти

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В Ленобласти суд рассмотрит уголовное дело в отношении восьмерых членов банды, которые, предположительно, похитили дизельное топливо на 11 млн рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Следствие считает, что злоумышленники врезались в магистральный нефтепродуктопровод в Тосненском и Выборгском районах и сливали оттуда солярку. Дизельное топливо они вывозили, поместив его в скрытую емкость в МАЗе. В общей сложности они похитили 246 тонн солярки стоимостью около 11 миллионов рублей.

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Четверых участников банды задержали с поличным еще 2021 году. Оставшихся — немного позже. Всего восемь обвиняемых, среди которых главарь банды, организатор, рабочие и водители. Уголовное дело по статье «Кража» рассмотрит Тосненский городской суд.

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