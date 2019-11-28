  • Банду обвинили в убийстве чернокожего ребенка в Великобритании

    28 ноября 2019, 13:57

    Ольга Ситникова

    В Лондоне чернокожего мальчика Джейдена Муди в возрасте 14 лет намеренно сбили с мопеда и убили ножом. Суд Великобритании около года пытается доказать вину трех белых граждан, сообщил «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

    Во вторник 26 ноября прошло очередное слушание дела. Суду показали видеозапись преступления. На ролике видно, как черный автомобиль марки Mercedes въехал в мопед подростка. Из-за этого Джейден Муди упал на капот. Мужчины вышли из машины и девять раз ударили ребенка ножом. Злоумышленники запинали подростка и уехали с места происшествия.

    По информации издания, главный подозреваемый — Айюб Майдулин в возрасте 19 лет. Предполагается, что он организовал банду из своих друзей. Автомобиль, на котором сбили Джейдена Муди, они угнали незадолго до убийства.

    В суде Олд-Бейли прокурор заявил о перчатках, которые сотрудники полиции нашли недалеко от места происшествия. На предметах была кровь убитого и ДНК Айюба Майдулина. Также сообщается, что злоумышленники пытались сжечь одежду, которую запачкали кровью. Правоохранительные органы обнаружили ее и идентифицировали.

    Главный подозреваемый отрицает свое участие в убийстве. В настоящее время следователи продолжают изучать детали преступления.