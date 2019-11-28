Банду обвинили в убийстве чернокожего ребенка в Великобритании

Во вторник 26 ноября прошло очередное слушание дела. Суду показали видеозапись преступления. На ролике видно, как черный автомобиль марки Mercedes въехал в мопед подростка. Из-за этого Джейден Муди упал на капот. Мужчины вышли из машины и девять раз ударили ребенка ножом. Злоумышленники запинали подростка и уехали с места происшествия.

По информации издания, главный подозреваемый — Айюб Майдулин в возрасте 19 лет. Предполагается, что он организовал банду из своих друзей. Автомобиль, на котором сбили Джейдена Муди, они угнали незадолго до убийства.

В суде Олд-Бейли прокурор заявил о перчатках, которые сотрудники полиции нашли недалеко от места происшествия. На предметах была кровь убитого и ДНК Айюба Майдулина. Также сообщается, что злоумышленники пытались сжечь одежду, которую запачкали кровью. Правоохранительные органы обнаружили ее и идентифицировали.

Главный подозреваемый отрицает свое участие в убийстве. В настоящее время следователи продолжают изучать детали преступления.