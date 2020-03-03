Банду наркодилеров разоблачили в Санкт-Петербурге

По информации ИА Nation News, обвиняемых задержали в воскресенье 1 марта.

В пресс-службе уточнили, что задержанные торговали наркотиками не только в своем регионе, но и в Москве, Коми, Мурманске и Краснодаре. Информацию о товарах они распространяли при помощи скрытой сети даркнет.

Оперативники задержали пятерых участников банды и организатора их деятельности. Среди изъятых наркотиков обнаружили кусты марихуаны, таблетки, порошкообразное вещество, кислоты и синтетические наркотики.