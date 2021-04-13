Банду лжецелительниц осудили в Ставропольском крае

В Ставропольском крае оглашен приговор трем местным жительницам, обманывавшим пожилых людей под видом «целительниц».

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на информацию прокуратуры региона, «целительницы» действовали на территории края с апреля по сентябрь 2019 года. Они выслеживали пенсионеров и рассказывали им, что на них наведены проклятие и порча. После обещали снять их, поскольку якобы обладают такими способностями. Для этого надо было «заговорить» имеющиеся у стариков деньги и драгоценности. В ходе «лечения» пожилые люди лишались и того, и другого.

В общей сложности подсудимые смогли «помочь» людям на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей. Их задержали. По факту «лечения» возбуждено уголовное дело. Решением суда члены группы проведут в колонии от четырех до пяти лет.