Банду курганских мошенниц будут судить за похищение 200 тысяч рублей

Три женщины из Курганской области обманули шесть человек, похитив у них в общей сложности 200 тысяч рублей с помощью телефонного мошенничества. Они предстанут перед судом, написало Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

Сообщницы звонили своим жертвам, представляясь сотрудницами банка. Обманом они уговаривали людей перевести им свои деньги или сообщить данные банковских карт. На удочку мошенниц попались шесть человек из Красноярского, Ставропольского, Хабаровского краев и Республики Башкортостан. Женщины задержаны и находятся под подпиской о невыезде. Их ожидает суд.