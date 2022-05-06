Банду из 4 человек осудили за нападения на ювелирные магазины и отделения почты в Петербурге

В Петербурге четырех участников банды осудили за вооруженные нападения на ювелирные магазины и почтовые отделения. Ущерб от их преступлений достиг 17 миллионов рублей, сообщила прокуратура города.

Банда, организатор которой уже осужден и отбывает наказание, действовала с мая 2011 года по январь 2014 года. Они нападали с огнестрельным оружием на ювелирные салоны крупных торговых сетей Петербурга и отделения почтовой связи Всеволожского района Ленинградской области. Кроме того, женщина, которая являлась одним из членов банды, в 2009 году, работая кассиром в филиале Райффайзенбанка в Татарстане, вынесла оттуда в сумке 11 миллионов рублей и перестала выходить на работу.

Прокуратура Санкт-Петербурга поддержала гособвинение. «В зависимости от роли и степени участия» подсудимые признаны виновными по статьям о разбое, незаконном обороте оружия, участии в банде и присвоении с использованием служебного положения (статьи 162, 222, 209 и 160 УК РФ соответственно). Суд согласился с мнением гособвинителя.

В итоге единственная женщина в банде и один из ее сообщников получили по 10 лет лишения свободы, еще один сообщник — девять лет, третий — восемь с половиной. Мужчин отправят в колонии строгого режима, 37-летнюю женщину — в колонию общего режима. Приговор пока не вступил в силу.