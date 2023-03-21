Происшествия 21 марта 2023, 17:32 Банду из 23 наркоторговцев осудили в Перми

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В Перми вынесли приговор банде наркоторговцев, состоявшей из 23 человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Индустриального суда города.

В Перми 23 человека объединились и продавали наркотики через интернет сразу в нескольких регионах России, а также непосредственно в родном крае.

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В зависимости от роли каждого из участников их приговорили к срокам от девяти до 14 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные будут обязаны выплатить штраф в размере почти 2,5 миллиона рублей.

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