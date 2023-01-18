18 января 2023, 18:36
Банду экстремистов задержали в ХМАО
Шестерых экстремистов из Сургута и райцентров задержали сотрудники ФСБ. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Шестеро мужчин в возрасте от 43 до 72 лет собрали банду в Лянторе. Весь прошлый год они совершали различные противоправные действия, призванные дискредитировать органы власти, устраивали провокации, распространяли экстремистскую идеологию и искали единомышленников. А один из участников банды призвал в соцсетях к насилию над силовиками.
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В ходе расследования сотрудники ФСБ провели обыски по 12 адресам.
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«Там обнаружили листовки, документы, свидетельства, личные удостоверения, автомобильные номера и регистрационные документы, изготовленные на бланках с реквизитами и символикой СССР, также другие материалы экстремистского содержания», — рассказал источник в силовых структурах.
Трое участников банды на время следствия останутся под домашним арестом, а в отношении еще троих ходатайствовали о заключении под стражу.
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Экстремизм
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