Происшествия 06 марта 2023, 18:44 Банду черных риелторов осудили в Челябинской области

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В Челябинской области вынесли приговор 14 членам банды черных риелторов, которые мошенничали с материнским капиталом. Об этом сообщил «Царьград».

Члены банды проворачивали незаконные сделки с материнским капиталом, оставляя своих клиентов и без денег, и без недвижимости. Потом они начали вымогать средства у бизнесменов.

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«Приговором суда 11 виновным назначены наказания от 6 до 17 лет лишения свободы со штрафами от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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Еще трое участников банды отделались условными сроками.

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