Бандиты угнали автомобили у двух американских политиков

Сразу двое американских политиков, члены демократической партии, стали жертвами ограблений. Преступления произошли в одни сутки в разных штатах, написала «Политика сегодня» со ссылкой на EurAsia Daily.

У Мэри Скэнлон угнали автомобиль в штате Пенсильвания. Двое вооруженных людей напали на нее и забрали телефоны и машину.

В тот же день нападение совершили на сенатора Кимберли Лайтфорд в штате Иллинойс. Угрожая пистолетом, трое бандитов забрали у нее внедорожник.

Отмечается, что обе женщины выступают за сокращение штата и полномочий полиции.