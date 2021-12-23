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    23 декабря 2021, 18:28

    Бандиты угнали автомобили у двух американских политиков

    Полина Гребенщикова

    Сразу двое американских политиков, члены демократической партии, стали жертвами ограблений. Преступления произошли в одни сутки в разных штатах, написала «Политика сегодня» со ссылкой на EurAsia Daily.

    У Мэри Скэнлон угнали автомобиль в штате Пенсильвания. Двое вооруженных людей напали на нее и забрали телефоны и машину.

    В тот же день нападение совершили на сенатора Кимберли Лайтфорд в штате Иллинойс. Угрожая пистолетом, трое бандитов забрали у нее внедорожник.

    Отмечается, что обе женщины выступают за сокращение штата и полномочий полиции.