Украинские нацисты запустили в сторону Крыма беспилотник Ту-141 «Стриж», чтобы «прощупать» противовоздушную оборону полуострова и в следующий раз попытаться нанести реальный удар. Об этом постпред республики при президенте РФ, крымский вице-премьер Георгий Мурадов рассказал РИА «Новости».

Мурадов рассказал, что средства ПВО на днях сбили в небе над Крымом украинский беспилотник, запущенный бандеровцами со стороны Одессы. Постпред пояснил, что в поселке Рауховка Березовского района находится 321-я отдельная эскадрилья советских разведывательных БПЛА.

«Таким образом наши противники пытаются „прощупать“, насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — отметил вице-премьер.

За последние восемь лет подобных враждебных действий со стороны украинских нацистов было немало, отметил Мурадов. Он напомнил и про провокацию в Керченском проливе в 2018 году, и про захват крымских рыболовецких судов.

«Список преступлений киевского режима против крымчан весьма обширен. Все факты собраны, счет скоро будет предъявлен», — заверил он.

Ранее украинская община Крыма призвала Киев выполнить все условия России.