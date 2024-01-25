Происшествия 25 января 2024, 16:23 Банда волгоградцев предстанет перед судом за похищение и гибель мужчины

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Трое жителей Камышина предстанут перед судом по делу о гибели мужчины. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, злоумышленники выследили свою жертву, после чего избили до потери сознания. Потерпевшего вывезли в безлюдное место, забрали деньги, украшения и телефон.

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Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его. Банду задержали и заключили под стражу.