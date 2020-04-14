Банда школьников-угонщиков поймана в Ростовской области

В Ростовской области два подростка занимались угоном автомобилей. Об этом «360» сообщили источники в правоохранительных органах.

В январе 2020 года в полицию обратилась девушка. У нее около дома угнали иномарку Hyundai Accent. Под подозрение попали 16-летний и 17-летний учащиеся школы № 2 в селе Чалтырь. Они ранее уже были судимы по статье «Кража».

В ходе расследования дела, органами обнаружены дополнительные эпизоды угонов. Выяснилось, что спустя несколько дней с кражи иномарки, подростки угнали ВАЗ 21043 из соседнего села. В феврале, школьники вернулись на первое место преступления и угнали еще один отечественный автомобиль ВАЗ 21124.

В отношении школьников возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ранее житель Курганской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль скорой помощи. Карета медиков ему понадобилась, чтобы добраться домой.