Банда школьников-угонщиков поймана в Ростовской области
В январе 2020 года в полицию обратилась девушка. У нее около дома угнали иномарку Hyundai Accent. Под подозрение попали 16-летний и 17-летний учащиеся школы № 2 в селе Чалтырь. Они ранее уже были судимы по статье «Кража».
В ходе расследования дела, органами обнаружены дополнительные эпизоды угонов. Выяснилось, что спустя несколько дней с кражи иномарки, подростки угнали ВАЗ 21043 из соседнего села. В феврале, школьники вернулись на первое место преступления и угнали еще один отечественный автомобиль ВАЗ 21124.
В отношении школьников возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Ранее житель Курганской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль скорой помощи. Карета медиков ему понадобилась, чтобы добраться домой.