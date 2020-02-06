06 февраля 2020, 15:00
Банда на Алтае похитила сыр почти на 4 миллиона рублей
15 человек украли сыр в Алтайском крае. Преступная группа похитила продукцию на 3,7 миллиона рублей с завода. Об этом написало РИА «Новости».
При обыске дома одного из воров полиция нашла, изъяла и вернула заводу 580 килограммов сыра, сообщила «Газета.ru».
В группировке были распределены все обязанности: кто-то прятал похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи вывозили и реализовывали.
Против банды возбуждено уголовное дело.