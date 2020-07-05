Бамперы всмятку, кровь на подушках. Видео с последствиями серьезного ДТП на проспекте Мира

Крупная авария с участием шести машин произошла на проспекте Мира в Москве. В распоряжении «360» появилось видео.

Больше всех пострадали Mercedes и Jeep. В них сработали подушки безопасности, видны следы крови.

У первой иномарки сильно раскурочен задний бампер, с него отлетела правая фара. На машине видны белорусские номера, рассказал корреспондент «360». У Jeep спущены передние колеса, сильно поврежден передний бампер.

По асфальту разлетелись обломки запчастей и осколки стекол.

Остальные — припаркованные — машины получили незначительные повреждения бамперов.

Авария произошла 5 июля, в районе 18:00, рядом с домом № 97 по проспекту Мира. Водитель иномарки на скорости врезался в припаркованную машину. Потом он отлетел в легковушку, которая двигалась медленно перед ним. При этом по инерции от столкновения припаркованный автомобиль врезался в машины, стоявшие рядом.

По предварительным данным, два человека пострадали. На месте работают дорожный патруль, СМП, ГИБДД и МЧС. Полностью перекрыто движение по дублеру в сторону центра.