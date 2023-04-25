25 апреля 2023, 13:52
Баллоны с газом загорелись на Покровке в Москве
Источник «360»: газовые баллоны загорелись на улице Покровка в Москве
Баллоны с газом загорелись на улице Покровка в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, емкости оставили рабочие у дома 43, строение 8. Есть угроза взрыва.
По информации собеседника «360», баллоны расположены на придомовой территории. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
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В региональном главке МЧС пока не прокомментировали данные о происшествии с баллонами в центре Москвы.
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