Эксклюзив

25 апреля 2023, 13:52

Баллоны с газом загорелись на Покровке в Москве

Источник «360»: газовые баллоны загорелись на улице Покровка в Москве

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Баллоны с газом загорелись на улице Покровка в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, емкости оставили рабочие у дома 43, строение 8. Есть угроза взрыва.

По информации собеседника «360», баллоны расположены на придомовой территории. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

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В региональном главке МЧС пока не прокомментировали данные о происшествии с баллонами в центре Москвы.

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