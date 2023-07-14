Важное 14 июля 2023, 09:53 Баллон с обедненным гексафторидом урана разгерметизировался на Уральском электрохимкомбинате Уральский электрохимкомбинат сообщил о разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом РИА «Новости»

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На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске Свердловской области произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Пострадал один человек, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Разгерметизация баллона, в котором находился обедненный гексафторид урана, произошла 14 июля в 09:13 (07:13 по московскому времени) в цехе № 53. Это не сказалось на радиационной обстановке ни на самом заводе, ни за его пределами.

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На Уральском химкомбинате назвали происшествие локальным — ограниченным производственным участком. Пострадал один человек. Работников эвакуировали и начали санитарную обработку помещений. В остальном завод продолжил работать в штатном режиме.

Предприятие открыли в 1949 году, оно вошло в Ростех. Гексафторид урана используют для разделения изотопов этого элемента.