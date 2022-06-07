Баллон с газом взорвался в многоэтажном доме в Нижегородской области

В городе Богородске Нижегородской области в пятиэтажном доме взорвался баллон с газом. В результате случившегося пострадали два человека. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.

По информации правоохранителей, инцидент произошел во вторник, 7 июня, на улице Чернышевского. Там также был зафиксирован пожар площадью 50 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из здания 32 человека, два из них были направлены в медучреждение. Сейчас правоохранители выясняют точные обстоятельства случившегося.