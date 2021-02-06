Балконы жилого дома загорелись в Мосрентгене. Огонь на нескольких этажах, погибли два человека

«В ходе работ по ликвидации пожара спасены пять человек. К сожалению, в результате пожара пострадали 14 человек (из них два человека погибли). Все пострадавшие переданы медикам для осмотра и оказания помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Когда спасатели приехали на место ЧП, горели вещи и мебель в одной из квартир на втором этаже на площади около 25 «квадратов» и балконы с третьего по девятый этаж. В 15:04 огонь потушили.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК, оба погибших — дети. Информации о причине возгорания пока нет.