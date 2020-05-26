Балконы жилого дома рухнули в Петербурге. Фото с места ЧП поделился Аршавин
Спортсмен заснял на видео висящие балконы и опубликовал кадры в Instagram. В сторис Аршавин написал: «Не гуляйте по Кирочной».
Обрушение произошло в шестиэтажном доме № 20 на Кирочной улице, сообщили в петербургском ГУМЧС. Балконы рухнули с третьего по шестой этаж, пишет РИА «Новости». Сейчас здание огородили, так как угроза падения балконных плит до сих пор есть. Во время обрушения никто из жильцов или прохожих не пострадал.
Само здание входит в список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Дом построили в 1936–1937 годах. Как заверил «Фонтанку» глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин, здание не было аварийным, но имело проблемы со штукатуркой. В момент ЧП никаких строительных работ в доме не производили. Сначала упал верхний балкон, который обрушил все остальные.