Балконы жилого дома рухнули в Петербурге. Фото с места ЧП поделился Аршавин

Четыре балкона жилого дома обрушились в Петербурге. Во время случившегося никто не пострадал. Рядом со зданием проезжал футболист Андрей Аршавин, который поделился кадрами с подписчиками.

Спортсмен заснял на видео висящие балконы и опубликовал кадры в Instagram. В сторис Аршавин написал: «Не гуляйте по Кирочной».

Источник фото: instagram.com/andrey.arshavin10

Обрушение произошло в шестиэтажном доме № 20 на Кирочной улице, сообщили в петербургском ГУМЧС. Балконы рухнули с третьего по шестой этаж, пишет РИА «Новости». Сейчас здание огородили, так как угроза падения балконных плит до сих пор есть. Во время обрушения никто из жильцов или прохожих не пострадал.

Источник фото: vk.com/spb_today

Само здание входит в список объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Дом построили в 1936–1937 годах. Как заверил «Фонтанку» глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин, здание не было аварийным, но имело проблемы со штукатуркой. В момент ЧП никаких строительных работ в доме не производили. Сначала упал верхний балкон, который обрушил все остальные.